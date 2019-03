La caida del servicio de Blackberry colapsa las redes sociales

"#BlackBerry, sin comunicación oficial, nada en tus páginas de internet y tu sistema caído durante la mitad del día. ¿Eso es servicio?", señalaba un usuario. Vodafone, una de las compañías que proporciona BlackBerry a sus clientes, ha señalado también a través de Twitter que el problema era exclusivamente de RIM y afectaba a todos los operadores.

Muchos preferían ironizar sobre el tema: "A causa del problema de las Blackberrys, miles de alumnos han atendido por primera vez en clase. España progresa gracias a RIM". También se han sucedido los tweets reivindicativos: "A los que no entienden el cabreo por lo de las #Blackberrys : Pagad por un servicio de 15 euros al mes que no funcione a ver como estáis.."

Por supuesto, no podían faltar los comentarios de los fans de la competencia: "Las Blackberrys no funcionaron durante varias horas. Algo bueno tiene ser de Android...". Y finalmente, los macqueros, sugiriendo algún tipo de fenómeno paranormal detrás del corte del servicio: "Lo de las #Blackberrys es el comienzo de una venganza de Steve Jobs desde donde esté por no comprar #iphone" y "Ultima hora.. Steve jobs sigue trabajando desde el cielo. Las nuevas estrategias de Apple son ahora mas agresivas".