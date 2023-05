Bard, el 'ChatGPT de Google' que podría desbancar al hasta ahora rey de la Inteligencia Artificial

Google pretende liderar, como hasta ahora viene haciendo con las búsquedas en internet, el mercado de la Inteligencia Artificial. La compañía estadounidense lanza oficialmente 'su propio ChatGPT' para hacer sombra a OpenAI. Se trata de Bard, una herramienta completamente gratuita que estará disponible en 180 países de todo el mundo y que pretende revolucionar la oferta tecnológica.

A diferencia del hasta ahora rey de la Inteligencia Artificial, el chatbot inteligente de Google incluye varias novedades como las "respuestas multimodales", de texto e imágenes" o la propia exportación de esas respuestas al correo de los usuarios. Sin embargo, no son las únicas novedades con las que Google busca adelantar por la derecha a OpenAI. Tal y como explica María Ramón, redactora de Antena 3 Noticias, esta herramienta "va a estar incrustada en el buscador de Google", detalla.

"Va a ser la competencia directa de ChatGPT. Hasta ahora, Google no había movido demasiado esta herramienta, pero se ha dado cuenta de que estaba un poco amenazado ese reinado que él tenía", cuenta la periodista en el vídeo superior de esta noticia. "Una de las diferencias que incorpora y que Chat GPT no tiene ahora mismo es que va a estar constantemente conectada a Internet. Esto es muy interesante, porque que la inteligencia artificial va a estar bebiendo constantemente de todo lo que se publica en Internet. Entonces nos puede dar respuestas más concretas y más actualizadas".

Sin embargo, este lanzamiento también tiene sus sombras. Hace unos días, se filtraban unos correos de diseñadores y programadores que advertían a la compañía de Alphabet de la poca precisión, por el momento, de esta herramienta. Se hablaba incluso de riesgos por las respuestas poco veraces o contrastadas. Sin embargo, Google ha decidido dar un paso al frente en esta lucha tecnológica y no frenar la puesta en funcionamiento de Bard.

Consecuencias negativas

En los últimos meses, con el rápido avance de la Inteligencia Artificial, las redes sociales se han inundado de imágenes, vídeos e incluso canciones que, a pesar de su calidad y credibilidad, son completamente falsas. Esto ha llevado a las grandes tecnológicas e incluso a los propios desarrolladores de estas herramientas a preguntarse cómo frenar esto y qué creernos a partir de ahora de aquello que vemos.

"Últimamente hemos visto a Macron perseguido por manifestantes en las calles de París. Hemos visto a Trump inmovilizado por policías. Hemos visto esa imagen del Papa que se ha hecho tan famosa, con ese súper abrigo muy moderno, largo, hasta los pies blanco", cuenta María Ramón en la newsletter de esta semana, que añade: "Todo eso no es real. Está hecho con inteligencia artificial, aunque a primera vista puede parecer casi imposible".

Los 'deepfakes' también se han convertido en tendencia. Se trata de vídeos manipulados en los que sus creadores pueden incrustar la cara de cualquier persona, especialmente personajes famosos o representantes públicos, para lanzar un mensaje completamente inventado. Es decir, hacerse pasar por alguien para que haga y diga lo que uno quiera: "Hace muy poco se hizo muy famoso un perfil de TikTok que se dedica a hacer deepfakes con Tom Cruise. La gente creía que estaba saliendo con Paris Hilton. Estaban desayunando, se vestían juntos para ir de gala... O sea, es tan real que es muy difícil identificar que está hecho por Inteligencia Artificial".

A pesar de ello, como estamos ante una herramienta prácticamente nueva y aún en desarrollo, algunos detalles pueden hacernos ver que estamos ante una imagen generada por la Inteligencia Artificial. Uno de ellos, los dedos de las manos. En algunas ocasiones, suelen aparecer seis y no cinco. Otro, algún cuerpo que no está bien incrustado del todo en la fotografía. A pesar de ello, los expertos aseguran que es muy complicado hacer una distinción. Para ello, Google también ha lanzado un juego llamado 'Odd One Out' que ofrecerá cuatro imágenes distintas y el usuario deberá decantarse por aquella que cree que ha sido generada por Inteligencia Artificial.

La UE hace un primer coto a la Inteligencia Artificial

Este anuncio de Google se produce en un momento en el que el Parlamento Europeo estudia regular el uso de estas herramientas de Inteligencia Artificial tras el auge de contenido falso. Ya antes la UE se había puesto manos a la obra, pero no ha sido hasta ahora cuando las autoridades europeas han decidido dar un paso firme.

Tal y como subrayaba María Ramón en el vídeo superior de esta noticia, "al principio se propuso hacer una marca de agua, un logo, para poner a todos los contenidos que se crearán por inteligencia artificial con el objetivo de avisar al usuario. Sin embargo, esa idea parece que ha quedado en un cajón y ahora lo que quiere Bruselas pues es poner coto, digamos, al uso de todo esto".

Por el momento se desconoce cómo se va a poner en práctica, pero la idea es que esta regulación impida utilizar la Inteligencia Artificial en algunos sectores o ámbitos. A partir de junio, por el momento, sabremos más datos.

Asimismo, esta semana la Organización Mundial de la Salud ha advertido de sus consecuencias y ha pedido cautela a la hora de usarla. "Sobre todo en el ámbito sanitario, por el tema de protección de datos, pacientes, enfermedades... Creen que puede haber muchos riesgos si toda esa información se filtra", concluye la periodista.