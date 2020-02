Barbie podrá vivir en una casa inteligente y viajar subida en un drone este 2016

Barbie se moderniza y se adapta a las nuevas tecnologías. Tras incorporar tres nuevos cuerpos: alta, baja y con curvas; ahora la muñeca más característica de Mattel tendrá una casa domótica y podrá viajar montada en un moderno drone.

La casa inteligente de Barbie tiene wifi e incluso puede conectarse a una aplicación desde la que se controla la teconología instalada, con el reconocimiento de voz. Permite a los niños decidir cuando sube o baja el acensor, por ejemplo. Además tiene diferentes juegos de luces, sonidos y diálogos para poder responder a los niños.

Party mode with @Barbie new Smart House from @Mattel! #toyfair2016 #toyfair pic.twitter.com/e3Vfq4w5uu