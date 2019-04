Las nuevas Barbies: alta, baja y con curvas

Mattel, creador de la muñeca más famosa, incorpora tres nuevos cuerpos a la Barbie: alta, baja y con curvas. El diario online The Week señala que este cambio responde al descenso de ventas que ha registrado en los últimos años la marca y a todas las criticas recibidas por no reflejar los distintos cuerpos de las mujeres.

Curvy, Tall and Petite dolls now stand proudly next to the Original body. #TheDollEvolves #Barbie pic.twitter.com/VnZMGgA6zu