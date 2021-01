Más de 2 millones de comentarios en Twitter sobre los videojuegos más populares del 2020 y el gaming

Si tuviéramos que resumir cómo ha sido el 2020 hablaríamos del coronavirus y cómo nos hemos ido adaptando a esta situación. Fue el año, en el que muchos se quedaron confinados en casa y la tecnología supuso un gran aliado tanto para lograr el teletrabajo como para disfrutar de un ocio diferente, basado en la afición a los videojuegos, en muchas ocasiones.

Por primera vez en la historia, se ha tuiteado sobre los videojuegos, con más de 2 millones de veces a lo largo del último año. Así pues, supuso un aumento del 75% con respecto a el año de 2019, con un incremento de 49% en autores críticos.

Los fans de los vídeojuegos utilizaron la red social Twitter para comentar, con otros usuarios, los momentos más interesantes del año 2020. El no poder reunirse por la pandemia de coronavirus hizo que la tecnología supliera ese vacío de conexión social. España se posicionó en el top 10 de los países que más ha interactuado en Twitter hablando sobre los videojuegos y el gaming. Entre los protagonistas de esta intensa conversación social se encuentran españoles como Ibai Llanos, el rey de Twitch, o uno de los youtubers más influyente como es El Rubius. Ellos lideraron el ranking de amantes del mundo gaming más activos en todo el mundo durante el 2020 en la red social Twitter.

Ranking 2020 Gaming

La temática de los videojuegos se han posicionado en el sexto puesto más seguido en Twitter en 2020. Dentro de la categoría, los conceptos con mayor impacto han sido:

1. Gaming

2. Noticias sobre Gaming

3. Esports

4. Gaming Influencers

5. Playstation

6. Fortnite

7. Call of Duty

8. Minecraft

9. Animal Crossing

10. Xbox

España ocupa el décimo puesto en el ranking de los países que más han tuiteado sobre los videojuegos:

1. Japón

2. Estados Unidos

3. Corea

4. Brasil

5. Tailandia

6. Reino Unido

7. Francia

8. India

9. Filipinas

10. España

Asimismo, los españoles Ibai Llanos y El Rubius han liderado, el primer y segundo puesto respectivamente, en el ranking de las personalidades del mundo gaming más comentados:

11. @ibaillanos

12. @rubiu5

13. @jack_septic_eye

14. @ninja

15. @pokimanelol

16. @timthetatman

17. @BadBoyHalo

18. @technothepig

19. @georgenotfound

20. @Corpse_Husband

Los videojuegos más tuiteados en España han sido:

1. Animal Crossing: New Horizons (@animalcrossing)

2. FIFA (@EASPORTSEsp)

3. Fortnite (@tfortnitegame)

4. League of Legends (@LeagueofLegends)

5. Final Fantasy (@FinalFantasy)

6. VALORANT (@playVALORANT)

7. The Legend of Zelda (@nintendo)

8. The Last of Us Part II (@Naugthy_Dogs)

9. Minecraft (@Minecraft)

10. Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame)

La plataforma Twitter siguió siendo el nexo de unión del encuentro virtual de los eSports en 2020. La charla sobre este tema ha crecido en 2020 un 14% con respecto con el 2019.

Los eventos de videojuegos en España más tuiteado:

1. The 2020 Game Awards

2. The Future of Gaming on PS5 Event

3. Ubisoft Forward 2020

4. Xbox Games Showcase

5. Gamescom 2020

Los eventos de eSports más mencionados a nivel mundial:

1. League of Legends Worlds 2020

2. EVO Japan 2020

3. CBLoL Split 2 Finals 2020

4. Call of Duty League 2020 Championship

5. Overwatch League Grand Finals 2020

Los equipos de eSports más tuiteados en España:

1. G2 Esports (@G2esports)

2. Fnatic (@fnatic)

3. Team Heretics (@TeamHeretics)

4. MAD Lions (@MADLions)

5. Origen (@origengg)

6. Team Liquid (@TeamLiquid)

7. FaZe Clan (@FaZeClan)

8. Rogue (@Rogue)

9. Cloud 9 (@Cloud9)

10. T1 (@T1)

Los deportistas de eSports más mencionados en todo el mundo:

1. @Mongraal

2. @benjyfishy

3. @Scump

4. @Bugha

5. @mitr0

6. @fer

7. @zayt

8. @FalleNCS

9. @TACOCS

10. @Clayster

Aunque acaba de comenzar el 2021, y queda mucha partida por jugar, seguramente la conversación social sobre los videojuegos continuará. Y más, con las novedades que ofrecerán los diferentes dispositivos de juegos y entretenimiento, ¿Qué nuevas personalidades de los videojuegos surgirán y tendrán popularidad? ¿Se unirán nuevas personalidades del mundo gaming? ¿Qué juego se hará viral?