¿Cuál es vuestra rutina diaria? Es muy importante que durante el confinamiento por el coronavirus mantengamos nuestros horarios con los diferentes hábitos y tareas que teníamos antes. Horarios de comidas, de ejercicio, de descanso y también de ocio. Además de desempolvar juegos de mesa que nos sirven para pasar ratos entretenidos en familia hay gran variedad de videojuegos para jugar durante el estado de alarma por el coronavirus, también en pareja, incluso desde el móvil.

Sims 4

Puede ser un buen momento para construir tu mansión, elegir que ropa ponerte cada mañana, visitar comunidades, “ir a trabajar” y hablar con “tus vecinos”.

Atacando al COVID – 19

Una empresa española ha desarrollado Coronavirus Attack, un videojuego gratuito, inspirado en los clásicos Invaders o Galaxian, que propone al usuario luchar contra el COVID-19. Está pensado para todas las edades. En esta línea también se ha presentado estos días CovidGame, un videojuego educativo para enseñar cómo frenar la expansión del coronavirus.

Animal Crossing: New Horizons

Esta nueva edición de la saga llega justo a tiempo. Sin duda un “universo paralelo” que nos puede dar mucho juego, y nunca mejor dicho, ahora que estamos en casa.

Minecraft Earth

La experiencia inmersiva que nos ofrece gracias a la realidad aumentada nos hará salir de casa. De forma virtual, claro.

Preguntados

Ocio y aprendizaje. Una forma divertida de aprender cultura, deporte, arte, historia… Con la multitud de preguntas de diferentes temáticas que nos ofrece.

Realidad Virtual

Más de 700 videojuegos de realidad aumentada gratis durante dos semanas. Es lo que ofrece la plataforma Viveport para estos días. Una buena forma de imaginar y sentir que estás fuera de casa.

Hay muchos otros títulos con los que divertirse estos días. Son gratis y están disponibles para ordenador: “Call of Duty Modern - Warfare Multiplayer”, “Dead or Alive 6, Gone Home”, “Paladins”, “War Thunder”, “Fortnite: Battle Royale”. Eso sí, recordad, siempre con sentido común. Esta es una opción de ocio pero en familia puede haber muchas más