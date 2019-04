Aplicaciones para llevar mejor los buenos propósitos en el 2016

Lo primero que necesitamos es una lista. Asi que Wunderlist es nuestra primera aplicación. Es sencilla. Solo hace listas. Se pueden añadir recordatorios y notas. También se pueden compartir y es muy útil por ejemplo si queremos usarla para la compra.

100 millones de personas en todo el mundo usan ya Duolingo. Tiene 22 idiomas, es gratuita y convierte el aprendizaje en un juego. Si nuestro problema son los idiomas con Babbel podemos aprender 14 idiomas, pero incluye pagos para avanzar.

2016 también será por supuesto el año en el que nos pondremos en forma. Empecemos contando calorías con My Fitness Pal. Con una base de datos de 4 millones de alimentos, no se nos escapará ni una caloría. A la hora de hacer ejercicios, seremos menos ambiciosos. Nos apuntamos a un reto. 7 minutos diarios durante 7 meses con Seven. Tenemos 3 vidas. Si las perdemos en un mes, tenemos que volver a empezar.

Si lo que queremos es dejar de fumar, Quit Now va midiendo nuestros progresos, y nos avisa de los euros que ahorramos.

Para conseguir nuestro ultimo propósito solo necesitamos un pimentero. Oculta un mecanismo que desactiva el 3G y el WIFI a su alrededor durante media hora. Comidas desconectadas para reconectar con los nuestros.