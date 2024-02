Apagón TDT: ¿Cuándo es, a quién afecta y cómo resintonizar los canales de la TDT?

Los canales de la TDT (Televisión Digital Terrestre) dejarán de emitir su señal SD de calidad estándar a partir de esta semana para emitir únicamente en alta definición (HD). La televisión sufrirá una especie de 'apagón', no obstante, te contamos cómo resintonizar tu TV para poder verla con total normalidad.

La televisión es uno de los medios más consumidos del mundo, de hecho, un barómetro de UTECA reflejaba que es el medio preferido por veracidad, credibilidad y confianza. No existe casi ninguna persona que no tenga un televisor en su casa y por eso, ahora es importante que sepas que puede ser que pierdas tu señal de televisión este miércoles. Te contamos por qué y cómo puedes evitarlo, aunque la gran mayoría de televisiones del país no tendrán ningún problema en afrontar este apagón.

Llega la alta definición

La causa de este apagón de la TDT no es otra que la entrada a una nueva era: la era del HD o alta definición. El Ministerio para la Transformación Digital ha explicado que esto sirve para terminar de "modernizar la experiencia televisiva gracias a una mayor calidad de imagen y sonido". Lo que sucederá es que ya no van a funcionar los canales que no estaban en HD. Los canales conocidos como SD, desaparecerán.

Este suceso dará paso a una experiencia televisiva mucho más positiva: con más calidad de imagen y sonido envolvente.

El Ministerio ha informado que esto va a suceder a partir del 14 de febrero de 2024. Desde ese día, todos los canales que emitan en HD podrán ser vistos, ya que los de menor calidad desaparecerán. De hecho, los canales ya han ido apagando sus retransmisiones en SD estos días previos.

Cómo evitar el apagón

UTECA (Asociación de televisiones comerciales) informa que, según estimaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, un 98% "del parque nacional de televisores" son compatibles con la alta definición. Por tanto, esto permite que se puedan seguir viendo los televisores sin ningún problema. Ese 2% restante es el que tiene que buscar alguna solución para poder seguir consumiendo las retransmisiones audiovisuales sin problemas. Las soluciones son: o bien comprar un nuevo televisor con HD incorporado, o bien un descodificador o sintonizador con capacidad de alta definición.

Se tiene que comprobar si los televisores que se tienen en casa son HD. La única forma de averiguarlo es intentando poner un canal en HD, si se puede visualizar, es compatible, sino, habrá que buscar una solución para poder seguir viendo sin problema la televisión.

Si puede ver los canales, lo ideal es que se reordenen e incluso, puede ser que se tengan que volver a sintonizar.

