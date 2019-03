El 2014 llega al mundo de los videojuegos con Destiny, Titanfall y Smash Bros bajo el brazo

Tras la llegada de PS4 y Xbox One, y con Wii U asentada ya en el mercado japonés gracias a títulos como Super Mario 3D World, se presenta un 2014 clave y lleno de videojuegos que auguran un año de bonanza para la industria. Un año de transición... y repleto de buenos títulos.

como por ejemplo Destiny, fechado para el 9 de septiembre. Y es que Sony ya tiene su 'Halo' particular. Los creadores de la famosa saga de Microsoft, Bungie, se han hecho 'third party' y eso hace que su nuevo shooter vaya a salir para más consolas. Estética 'Halo' para un juego pensado para ser disfrutado en compañía con una campaña online.

Pero este no será el único juego que está destinado a ser uno de los grandes del 2014. Tampoco hay que olvidar a Titanfall, este sí exclusivo para Xbox 360 y Xbox One. Creado por Respawn, los 'padres' de Call of Duty, el juego será un shooter en primera persona con la particularidad del uso de mechas, unos robots gigantes que afectarán a la jugabilidad.

A 2014 se ha ido también Watch Dogs, título de Ubisoft que estaba previsto para final de año pero que se ha terminado por retrasar. En él usaremos las nuevas tecnologías para piratear, desde el móvil del protagonista, cualquier cosa. Un mundo abierto para un juego que deslumbró a todos en el E3 2012.

También veremos otros juegos, como inFamous Second Son, una de las grandes exclusivas para PS4 durante sus primeros meses de vida. Y sobre todo veremos muchos para Wii U, porque 2014 puede ser el año de Nintendo. Super Smash Bros, Mario Kart, Bayonetta 2, Donkey Kong Country Tropical Freeze y X, lo nuevo de Monilith, todos exclusivos para la máquina japonesa.