Visi, el rostro de la pobreza farmacéutica: "Cobro 300€ y no me llega para pagar la medicación"

Visi enseña la montaña de cajas de pastillas que toma a diario por un ictus que sufrió el año pasado. Se gasta al mes entre 70 y 75 euros. Necesita tomarlas, es vital, y ahora por su situación económica no puede pagarlas.

Al estar de baja, sus ingresos se redujeron a un tercio. "300 euros he cobrado este mes. Estaba cobrando 800 hasta ahora de baja y con una hipoteca", asegura. Es economista, tiene dos carreras universitarias. "He cotizado 42 años. Yo hasta el año pasado no necesitaba pedir".

Los gastos con la inflación han ido subiendo y los pagos se acumulan. Confiesa a Antena 3 Noticias que ya ha tenido que racionar la comida: "No me llega el dinero, es imposible". Incluso si no lo soluciona antes, el miércoles le van a cortar la luz y convive con su madre que tiene alzheimer.

"Si no fuera por ellos, yo este mes no puedo tomar la medicación"

A sus 57 años ha tenido que recurrir a pedir ayuda a una Asociación Vecinal de su barrio de Villaverde en Madrid. Ellos les pagan los medicamentos a los que lo necesitan. Está muy agradecida: "si no fuera por ellos, yo este mes no puedo tomar la medicación", afirma.

¿Existe la pobreza farmacéutica?

"Existe y lo vemos a diario", nos cuenta el presidente de la Asociación Vecinal" La Incolora", Javier Cuenca.

Les llegan perfiles de todo tipo. Amalia Pérez Romero, farmacéutica que colabora con el proyecto: "hay muchas personas que vienen y nos dicen ese medicamento no me lo des porque este mes no te lo puedo pagar". Jóvenes y gente mayor con tratamientos puntuales o enfermos crónicos. Pero también "familias que tienen bebés que necesitan vacunas, papillas o alimentación especial que no pueden comer cualquier tipo de leche. También muchos pacientes oncológicos".

Para estas personas de bajos ingresos el desembolso es muy alto. "Son gente que tiene de ingresos mensuales 450-500 euros y a lo mejor los que se van en farmacia son 50, 60, 80 euros", dice Javier. Algunos incluso llegan a tomar menos dosis para que les duren más con el peligro que supone. "Ha habido gente que si se tenía que tomar una pastilla diaria, alternaba un día sí y una no".

Un millón y medio de españoles sufren pobreza farmacéutica

Como Visi, un millón y medio de españoles asegura que se puede permitir comprar sus medicinas, según el último Barómetro Sanitario del CIS y la cifra va en aumento. Empezaron el proyecto con la crisis de la pandemia y, otra vez, están viendo cómo aumentan las peticiones.

Se financian con donaciones de particulares y subvenciones. La trabadora social hace el cribado en el centro de salud y ellos generan un código para el móvil. Basta con presentarlo en la farmacia y se las llevan gratis. Temen que con la llegada del invierno las personas necesitadas sean muchas más.