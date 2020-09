Violan a una mujer cuando estaba tomando en sol en una playa de Mazarrón, Murcia

Una mujer de 52 años ha sido presuntamente violada cuando se encontraba tomando el sol en una playa de Bolnuevo, en Mazarrón.

Los hechos sucedieron el pasado sábado sobre las 13:00 horas cuando la mujer se encontraba en la playa y el agresor se le acercó, se le echó encima y la empujó contra una zona de piedras. A continuación la violó.

Según informa el periódico 'La Verdad', dos personas escucharon gritos de socorro y acudieron hasta el lugar. Allí se encontraron con la mujer que estaba completamente desnuda y llorando desconsoládamente."Me han violado. Me han violado", no paraba de repetir la mujer.

Los testigos llamaron a los servicios de emergencia y a la Guardia Civil. "Los efectivos tardaron una hora y media en llegar a la cala, así que estuvimos todo ese tiempo con la víctima. Nos contó que había llegado a la playa para darse un baño y tomar el sol. Y que, cuando estaba allí, el agresor se le acercó, se le echó encima, la empujó contra una zona de piedras y después la violó", asegura uno de los testigos a 'La Verdad'.

El hombre no solo abusó de ella sino que también le robó la carteta y el teléfono móvil. El Instituto Armado ha abierto una investigación para tratar de dar con sospechoso de esta violación.

Los vecinos de las calas de Bolnuevo lamentan que desde que se prohibió el paso a los vehículos a motor "hay mucha menos vigilancia policial que antes".