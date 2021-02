Vilamalla, un pueblo de Girona en el que Vox ha sido el partido más votado en las elecciones catalanas

El partido de Vox es la cuarta fuerza política en Cataluña. En el municipio de Vilamalla, en Girona, Vox ha sido el partido más votado. Es la excepción en una provincia de tradición independentista, porque en ese municipio, el 22,5% de los ciudadanos, han votado a Vox.

En los resultados de las elecciones catalanas, en términos generales de la provincia de Gerona, prácticamente el 70% de los votos han sido para el partido de ERC, la CUP o JxCat. Pero este pueblo ha sido la excepción.

En estas elecciones catalanas, el partido de Vox en Cataluña, liderado por Ignacio Garriaga, ha conseguido entrar en el Parlamento catalán con 11 escaños.

En el pueblo de Vilamalla, en la provincia de Girona, Vox ha sido el partido más votado. "Me ha sorprendido muchísimo, la verdad que no me lo esperaba", confiesa una vecina de la localidad.

Otro vecino del municipio reconoce que ha votado a Vox porque "es un ejemplo de ciudadanía y están al margen total del separatismo".

En las anteriores elecciones de 2017, los vecinos de Vilamalla votaron a Ciudadanos, que en estas elecciones ha bajado notablemente el número de escaños.

"Yo creo personalmente que la gente está muy cansada del sistema y de lo que hay", explica otra mujer del municipio.

Aunque para algunos esta noticia no ha sido buena. "Estoy en contra completamente, pero bueno, hay que aceptarlo", aseguraba otra ciudadana de Vilamalla.

Los vecinos cuentan que en la localidad viven independentistas y no independentistas y conviven sin problemas.