Vigo cambia las pruebas de acceso al Cuerpo de Bomberos para contar con su primera mujer

En la historia de la ciudad de Vigo nunca ha existido una sola bombera pero eso puede cambiar próximamente. El Ayuntamiento de Vigo ha anunciado que cambiarán las condiciones para facilitar la entrada de mujeres en el servicio. En las próximas oposiciones se establecerán “marcas diferentes” para cada sexo.

Es una muy buena noticia, por ejemplo, para Carolina Bruzón, una mujer que se presentó a los anteriores exámenes y, pese a estar "muy preparada", no logró superarlos. “Éramos solo dos mujeres entre 382 hombres. Sabíamos que no íbamos a ser elegidas porque nuestros cuerpos no pueden soportar la misma carga que los de los compañeros”, explica.

Tiene su vocación muy clara. Mientras se encontraba de viaje por Australia, precisamente buscando qué hacer con su futuro, conoció a un bombero y desde entonces ha dedicado su vida a formarse para convertirse en una más del cuerpo de su ciudad natal, Vigo. “He pensado en tirar la toalla aquí, y buscar una plaza en otras ciudades donde las pruebas sí se adecúan a las mujeres, pero ahora esto abre una puerta a nuestro futuro. Voy a aprovechar la oportunidad”, nos cuenta.

Conviene revisar la ordenanza

Avala, también, la decisión del gobierno local Pablo, un preparador físico encargado de entrenar a los opositores al cuerpo de bomberos. “La resistencia de la mujer es diferente a la del hombre, deben establecerse diferencias entre ambos sexos”, explica tajante. Él está acostumbrado a trabajar con estos profesionales y también destaca que “se les somete a determinadas pruebas que no son necesarias para su día a día, ¿por qué deben trepar por una cuerda de 7 metros sin utilizar los pies para apoyarse? Hay que revisar toda la ordenanza”. Admite el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que para superar el examen físico las mujeres “tenían que ser casi campeones olímpicas”

La medida también tiene detractores, personal que actualmente trabaja en el cuerpo de bomberos, y que ha preferido no facilitar su identidad, insiste en que las mujeres deben ser tratadas igual que los hombres “el caso contrario va a favorecerlas a ellas pero dejará también fuera a muchos compañeros que están más preparados”.

En cualquier caso, cuando se convoquen las próximas oposiciones, quizás conozcamos ya a la primera bombera de la historia de la ciudad de Vigo.