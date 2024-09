Vídeo | Tiran al suelo a una turista francesa en El Raval para robarle una pulsera

La calle está llena de gente, a plena luz del día, y con total tranquilidad, el joven que se ve en el vídeo tira a una mujer de avanzada edad al suelo tras arrancarle de la muñeca el brazalete que llevaba. Mientras la gente de alrededor se acerca a ayudar a la víctima, un segundo ladrón, compinchado, se agacha a recoger otra de las pertenencias que se había caído al suelo. Ambos están ya detenidos.

Es una más de las imágenes que están acostumbrados a ver los vecinos del Raval, en Barcelona. Rosa por ejemplo, tiene 83 años y fue víctima de un robo mientras paseaba por la calle: "Iba uno delante y otro detrás, yo ya sospeché que me iban a robar y crucé de cera. Ahí fue cuando me arrancaron la cadena y me tiraron al suelo".

Ahora Rosa va con miedo por la calle

Ahora Rosa, aparte de haber necesitado atención médica, va con miedo por las calles de su barrio. Cuando ve que la gente deja el móvil en los mostradores de las tiendas mientras compran, les avisa de que los guardan porque ha visto como se meten en los establecimientos aprovechando el despiste de los clientes.

Otra víctima: Marina

Marina es otro ejemplo de víctima de los múltiples robos del Raval. Vive en el barrio desde hace 40 años y asegura que intenta no salir de noche, y desde luego cuando lo hace no lleva joyas porque le da miedo ser atacada "tienes que ir atenta todo el tiempo, con cuatro ojos mirando a todas partes. Y esto va a peor". Daniel, que vive en el barrio, y al que le robaron el reloj, insiste en que el vídeo que se ha hecho viral, es el pan de cada día para los que viven o pasean por allí.

"Por las noches esto es una jungla"

"Por la noche esto es una jungla" declara a cámara José, dueño de una tienda de pieles en una de las calles más conflictivas. Dice que se ha convertido en un hábito, que no es algo puntual. Cree que la policía no puede con tanto delincuente. Carles, director de un hotel en el centro del barrio, está cansado de ver cómo roban a sus clientes en sus narices. Se queja de que incluso tiene problemas para encontrar personal para trabajar durante las noches.

Desde el vecindario piden solución urgente, ampliar la vigilancia y protección policial.

