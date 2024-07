Los testigos del taxista de Barcelona que atropelló a un turista y se dio a la fuga: "Una violencia innecesaria"

La brutalidad de las imágenes impacta. En el vídeo que acompaña esta noticia es posible ver el momento en el que tras una aparente conversación entre los pasajeros que acababan de salir del coche, el taxista se mete dentro del vehículo y da marcha atrás sin contemplación atropellando a uno de los turistas. El taxi se dio a la fuga y aún no han dado con el conductor. Al parecer, esa conversación podría ser una discusión que se habría desencadenado cuando el peatón intentó subir con una copa al vehículo. El taxista se habría negado y le habría pedido diez euros por haber bajado la bandeja. Tras ello, las imágenes hablan por sí solas.

El suceso tuvo lugar a las 2:00 horas de la madrugada en la avenida del Paral·lel, junto a la calle Nou de la Rambla, en Barcelona. Fueron los vecinos de la zona quienes grabaron en vídeo lo que ocurría, sin dar crédito de lo que veían. Al parecer, durante la huida el taxista también se saltó un semáforo en rojo.

Aunque un hombre que se encontraba en el lugar trató de detenerlo, no lo consiguió. Hasta el momento, la víctima no ha denunciado el incidente, pero la Policía Municipal lleva a cabo una investigación de los hechos.

"Nada es justificado y además actuando con violencia", "no sé de qué habrían estado peleando, pero me parece una violencia innecesaria", señalan varios ciudadanos cuando les enseñamos las imágenes.

Entre tanto, los taxistas, sin defender la agresión, siguen denunciando la falta de seguridad que sufren en Barcelona: "por la noche te encuentras solo, no hay policía, algo que te de un mínimo de seguridad", es lo que piden señala el taxista Manuel Livanas. Es el motivo por el que piden más Mossos por la noche y la instalación de cámaras para captar lo que ocurra en dentro de los taxis.

Peleas entre taxistas y conductores ilegales

En el aeropuerto de Málaga son prácticamente diarias las peleas entre taxistas y conductores ilegales. Insultos, golpes, lo que sea por captar al viajero. Los taxistas denuncian que se trata de mafias. Los pillan infraganti tratando de captar clientes a todas horas. "Todos los días, a todas horas, nos estamos encontrando con personas a las puertas del aeropuerto de Málaga que se dedican a ofrecer taxis pirata", señalaba hace unos meses una portavoz de la Confederación del Taxi.

Un portavoz de los taxistas señalaba la gente dice que sí por ahorrarse cinco euros, y cogen el taxi pirata. "Pero cuando llegan a su destino le suben al doble la tarifa". Además, "ellos van con coches sin seguros y en caso de accidente es muy peligroso porque no tienen indemnización en caso de accidentes".

En uno de los vídeos grabado por un taxista se escucha "Tú no tienes que estar aquí". El taxista dice "mira cómo capta y mira como se lo va a llevar (en referencia al turista)". Avisa al turista que acaba de salir del aeropuerto: "No puedes ir con él, no driver". En otro de esos vídeos grabado por un taxista se escucha: "Los 365 días del año los mismos, trabajando, sin pagar autónomos. Los mismos de siempre".

Estos "taxistas piratas" invaden el aeropuerto haciéndose pasar por taxistas. A la caza de turistas. Le dicen al pasajero que ellos "son taxis pero más baratos".

