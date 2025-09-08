VÍDEO: El complicado rescate de un perro que llevaba dos días atrapado en una acequia

El pasado viernes sobre las siete de la tarde un vecino de la Almunia de Doña Codina localizó a un perro atrapado en el interior de una acequia municipal. Era una hembra de raza pitbull que apenas podía moverse porque el agua le llegaba hasta el cuello. Estaba nerviosa, muy cansada y con signos de hipotermia y se calcula que llevaba al menos dos días atrapada en el agua.

Gracias a la llamada de este hombre a la policía consiguió no morir ahogada pero el rescate no fue nada fácil. Hablamos con los dos agentes de la Guardia civil de Zaragoza que consiguieron salvarle la vida. "Cuando llegamos localizamos al perro en el agua y a otro -también pitbull- en la orilla de la acequia en una actitud protectora y desafiante, nos gruñía y se nos abalanzaba de manera que no nos permitía poder acercarnos con facilidad al otro can para sacarlo del agua", asegura a Antena 3 Noticias.

Los dos Guardia civiles tuvieron que pensar una estrategia para poder llegar hasta la perra que se estaba ahogando. Hablaron con el vecino que les había avisado y les trajo un poco de pienso para calmar primero al can que estaba tan nervioso.

El agente González explica: "primero le dimos un poco de comida, después mi compañero Roberto usó una piqueta de una valla cercana, se tumbó en el borde del canal para intentar sacar al animal del agua mientras yo le aguantaba y tras varios intentos y como la perra llevaba un arnés conseguimos rescatarla". Nos cuenta que estaba muy fría y no podía moverse porque tenía el cuerpo paralizado por la hipotermia "no podía andar".

Una vez que los dos perros recibieron comida y agua y lograron tranquilizarse, avisaron a la Policía Local de La Almunia. Ellos contactaron con una protectora de animales de la zona que fue al lugar del rescate. Allí comprobaron que ninguno de los perros llevaba microchip. Ambos fueron llevados a la protectora, donde los están cuidando y reciben la atención necesaria para su recuperación. De momento, nadie ha denunciado su desaparición y continuarán en la protectora a la espera de ser adoptados.

