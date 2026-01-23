VÍDEO: Cae por un acantilado, entra en parada y es rescatada in extremis en Tenerife

Habían planificado una caminata por un sendero en uno de los acantilados del municipio De Santiago del Teide en la isla de Tenerife, eran un grupo de cinco turistas extranjeros, muy jóvenes amantes de la naturaleza. En un momento determinado una de las integrantes del grupo sufre un desvanecimiento y se precipita de forma accidental a una zona de difícil acceso.

Uno de sus compañeros llama inmediatamente al 112 para dar el aviso. Cuando los recursos de emergencia llegaron al lugar comprobaron que la lesión de la afectada era grave y que el terreno presentaba grandes dificultades para poder acceder. Deciden entonces activar al helicóptero del GES que pudo localizarla y trasladarla hasta la helisuperficie del municipio vecino de Adeje. Allí pudieron comprobar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Le realizaron maniobras de reanimación y lograron estabilizarla Para trasladarla inmediatamente hasta el hospital de referencia Nuestra Señora de La Candelaria. La senderista tiene 23 años.

Ha ocurrido este jueves, 22 de enero, en torno al mediodía. Una vez asegurada la herida de mayor gravedad, el helicóptero tuvo que regresar a la zona de los acantilados en busca del resto de senderistas, otras cuatro personas que seguían en el acantilado, una de ellas, una mujer de 21 años, también tuvo que ser atendida ya que sufrió una crisis de ansiedad. Los demás estaban ilesos.

Dada la dificultad del terreno fue necesario poner en marcha un amplio operativo de rescate en el que participaron, además de los integrantes de profesionales del helicóptero, sanitarios de las ambulancias, policía local, bomberos y agentes de la Guardia Civil encargados de instruir las diligencias.

