Víctimas de Spanair piden un informe de los miembros de la comisión investigación

La presidenta de la Asociación, Pilar Vera, ha hecho esta petición en la rueda de prensa que ha ofrecido en el aeropuerto de Barajas tras hacer dos ofrendas de flores en la terminal 2 del aeródromo en la conmemoración del sexto aniversario del siniestro del avión de Spanair, que acabó con la vida de 154 personas.

Vera ha recordado que el último miembro nombrado para la Ciaiac, hace cinco meses, ha dimitido por "incompatibilidad", por lo que se debería dilucidar si el resto también incurren en la misma y, en ese caso, "que se larguen".

En este sentido ha precisado que muchos de los miembros de la Ciaiac son "profesores y prejubilados" y ha incidido en que "un accidente aéreo tiene muchos intereses" y por lo tanto "no se puede hablar de independencia".

Vera ha arremetido contra la aseguradora Mapfre por no pagar lo que en su opinión debe a las víctimas, así como contra el Estado por no obligarle a hacerlo, aunque ha precisado que los afectados "maldicen" el dinero y no es esto lo que buscan, sino justicia.

"Queremos que Mapfre se vea obligada a pagar tanto que casi tiemblen sus paredes y se arruine. De hecho tendrían que estar arruinados, como estamos nosotros", ha añadido..