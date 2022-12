Vicente Vallés: "Si robas para hacer campaña o convocar referéndum ilegal, es una malversación menor que si lo guardas en el colchón"

El presentador de Antena 3 Noticias 2, Vicente Vallés, ha acudido este martes a El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en el que ha valorado la actualidad con temas como la eliminación del delito de sedición, explicando que "directamente la han eliminado, cuando se empezó a hablar de la posibilidad de hacer algo con el delito de sedición se hablaba de retocarlo, de rebajar las condenas, pero cuando llegó la hora de hacerlo, la decisión ha sido eliminar el delito, ya no existe" ha explicado, a lo que añade sobre la malversación que "si robas para llevártelo tú es una cosa, si robas para, por ejemplo como hicieron estos condenados por sedición, hacer una campaña nacional e internacional en favor en derecho de la autodeterminación, si convocas un referéndum ilegal, compras urnas y las colocas, si luego programas la independencia de una parte del territorio nacional y todo eso, si lo dedicas a eso, el dinero entonces es una malversación menor que si alguien se lo lleva y lo guarda en el colchón de tu casa".

Acerca de la Ley del Solo Sí es Sí y ante la pregunta de Motos sobre si Pedro Sánchez debería haber destituido a Irene Montero, Vicente Vallés considera que "lo que no sabemos es lo que hubiera hecho si hubiera sido una ministra del PSOE porque aquí lo que ocurre es que hay un gobierno que son dos gobiernos", a lo que añade que "como se ha podido ver desde que se constituyó este gobierno de coalición a principios del año 2020, los nombramientos de los ministros del sector Unidas Podemos los hace el sector Unidas Podemos. Cuando ha habido algún cambio en ministerios que habían sido asignados a Unidas Podemos, esos cambios no los ha realizado el presidente del Gobierno, los ha realizado Unidas Podemos" ha explicado.

"No es fácil saber lo que ocurrirá a partir de ahora"

No es la primera vez que el periodista, ganador del Premio Ondas Nacional de Televisión al Mejor Presentador 2016, visita el programa de Pablo Motos. También ha hablado, aprovechando el contexto de su libro 'Operación Kazán', sobre la guerra en Ucrania y el futuro incierto que se plantea, "van pasando los meses, no es fácil saber lo que ocurrirá a partir de ahora".

Hablando sobre las elecciones municipales y generales, el periodista considera que "cuando ha coincidido que ha habido municipales unos meses antes de las generales los resultados no han sido muy distintos de unas a otras", aunque ahora la situación es diferente, explica: "es verdad que ahora vivimos en un mundo distinto a ocasiones anteriores, eso puede hacer que no valgan los análisis de otro tiempo para lo que puede pasar el año que viene". Aún así, podría ocurrir algo diferente, "puede ocurrir que si hay un sector del electorado socialista que votó a Pedro Sánchez en las anteriores y que está enfadado con el Gobierno pudiera castigarlo en las municipales pero no después en las generales. Esa es una posibilidad que aterra a los alcaldes y presidentes autonómicos socialistas".

En cuanto a la crispación y la tensión política actuales, considera que "no es la primera vez que vivimos momentos de crispación. En los últimos años de Felipe González fueron momentos de enorme crispación, con batallas parlamentarias terribles", lo nuevo en esta ocasión es que "esa crispación se produzca con un parlamento tan atomizado como el que tenemos ahora, con tantísimos partidos representados ahí, con un Gobierno de coalición y con una oposición que antes era un solo partido, el PP, y que ahora son tres".