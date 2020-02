Los vecinos de Totana, en Murcia, se vuelcan con una pareja de chinos después de que un vecino se inventara que tenían coronavirus

En Totana, Murcia, desde hace días corría un bulo señalando a un bazar chino por tener el coronavirus. Nadie quería comprar allí, pero un vecino ha reconocido que se lo inventó. "La mujer de Yaki la ha liado que te cagas y está en su casa en cuarentena. Pido que nadie vaya a esa tienda y evitar en lo posible ir a las tiendas de los chinos", decía uno de los audios.

Tras difundirse este bulo, los vecinos decían que la mujer de Jaki, un comerciante chino, estaba infectada.

Sin embargo, en realidad ella se puso en cuarentena por precaución. Había estado en China, pero a 1.000 kilómetros de donde se originó el brote del contagioso virus.

Ahora que Andrés ha reconocido públicamente que fue el primero en mandar ese bulo, muchos están ayudando a la pareja por las pérdidas que les ha causado la información falsa.

"He dicho en un whatsapp privado que me había llegado la noticia de que la mujer estaba en cuarentena en su domicilio y he dicho que no vayan a su tienda ni a comercios de la comunidad china sin tener ninguna mala intención por mi parte", son las palabras clave que han llevado de nuevo la calma a Totana.