Los vecinos de Tenerife ven con preocupación las llamas: "Mi casa y la foto de mi madre es lo que me preocupa"

El incendio forestal que se declaró el martes en Tenerife afecta ya a 5.000 hectáreas. Como consecuencia, muchos de los municipios de la zona han sido desalojados. Eso sí, todas las evacuaciones que se han realizado hasta el momento han sido por precaución. Porque tal y como avanzaban hoy los expertos, no hay que lamentar pérdida de viviendas.

En las últimas horas, se han ordenado nuevas evacuaciones en núcleos de La Orotava, La Matanza, La Victoria de Acentejo, El Sauzal, Santa Úrsula y Tacoronte. En cuanto al número de personas afectadas, ya son más de 26.000. Todos los desalojados se reubican en polígonos, pabellones o polideportivos de la zona.

Montserrat Román, portavoz de Protección Civil, ha indicado que previsiblemente continuarán las evacuaciones y ha aconsejado medidas de autoprotección por el aire desfavorable en los municipios de Arafo y Los Realejos.

"Esta noche sí que hay que salir", fue lo que pensó María al ver la rápida propagación de las llamas desde la ventana de su casa. El reloj marcaba las cinco de la mañana cuando la Guardia Civil le ordenó a ella y a su marido salir de la vivienda para acudir al pabellón más cercano. "Nos levantamos corriendo y empezamos a recoger", comenta rodeada de gente en su misma situación.

"Mi casita es lo que más me duele. Mi casa y la foto de mi madre"

Además, a María le preocupa todo lo que ha dejado en su casa, tras tener que salir con lo puesto: "Mi casita es lo que más me duele. Mi casa y la foto de mi madre. Lo demás me da igual", explica con la voz entrecortada. Otro hombre, no puede ni soportar la imagen de su isla ardiendo: "No puedo ni verlo".

Los vecinos agradecen el trato recibido en todos los polideportivos. "Aquí tenemos de todo. Tienen tu café, tu chocolate, tu bocadillo, tu bizcocho y demás", explica una vecina agradecida. Aunque otros, por mucho que lo intenten, no consiguen descansar: "¿Dormir aquí? ¿Quién duerme con una preocupación como esta?" cuenta una mujer todavía en estado de shock.

En uno de los polideportivos de La Orotava, se ha habilitado un polideportivo no sólo para acoger a las personas afectadas, sino también a los animales de compañía de los tinerfeños.