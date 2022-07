Vecinos de Pozuelo de Tábara increpan a Marlaska a su salida de un restaurante de la localidad zamorana

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su visita al puesto de mando del incendio de Losacio el pasado martes 19 de julio, fue increpado por varios vecinos de Pozuelo de Tábara a su salida de un restaurante donde se encontraba comiendo tras su visita al puesto de mando.

Grande-Marlaska, junto con sus acompañantes, habían realizado una parada para comer en el mencionado pueblo. Estos vecinos se percataron de que el ministro estaba en el conocido restaurante de la localidad y comenzaron a increparle diciendo: "que te vaya bien", "fuera de aquí" o "a ser posible no vuelvas más". Los vecinos acompañaron su discurso con irónicos 'elogios' como "te acompaño a la salida".

En el vídeo de @Telegrafia01, se pueden ver a agentes de la Guardia Civil presentes en ese momento que por lo visto intentaron que la escena no fuera a más, según el Periódico de Ibiza y Formentera. Este acontecimiento viene provocado posiblemente por el hartazgo de los vecinos con el equipo de Gobierno actual y también por las consecuencias devastadoras que han dejado los incendios en la provincia de Zamora.

Los incendios en Zamora

Las consecuencias de los incendios provocados en Zamora son devastadoras. Desde que hay registros en cuanto a condiciones de incendios, los efectivos han afirmado que está siendo "la semana históricamente más difícil". 30.00 hectáreas han sido arrasadas por el fuego. Losacio ha sido uno de los pueblos más afectados por las llamas. Los vecinos se encuentran más tranquilos.

Los vecinos de varios municipios se lamentan de las consecuencias acongojados: "está todo quemado, el fuego ha arrasado lo único que tenemos". Entristecidos pero también furiosos, exigen ayudas urgentes. Se ha perdido el monte pero también han perdido cultivos, explotaciones ganaderas o colmenas a causa del incendio. Incluso en algunos pueblos, no es posible hacer una llamada telefónica porque no tienen antenas de telefonía. Estos vecinos piden a la administración que "solucione tales problemas" y que "no se les abandone".

Para estos vecinos, lo que queda de sus localidades es una pesadilla cubierta de negro.