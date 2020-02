Vecinos de un barrio de Sevilla, atermorizados por un okupa que les amenaza con una katana

Un conflicto en la Barriada de Villegas tiene muy preocupados a los vecinos, que están hartos de un okupa muy peligroso.

Unas imágenes muestran el momento en el que el okupa, armado con un cuchillo, intenta agredir a un hombre. Una situación que atemoriza a los vecinos, que lamentan que haber denunciado no ha servido de nada.

El hombre del que se quejan todos los vecinos es Ismael, un okupa que se dedica a revender las casas del barrio que están vacías.

Los vecinos, hartos de esta situación han decidido tomar cartas en el asunto y han denunciado ante los juzgados, pero por error las citaciones y la sentencia del juicio llegaron a la casa del okupa.

Sonia, una de las afectadas por este episodio, explica en una entrevista en 'Espejo Público' que cuando fueron al juzgado para preguntar sobre el caso, los funcionarios le recriminaron que no habían recogido la notificación de juicio ni la sentencia.

Al ver que algo no iba bien, Sonia pidió el acuse de recibo y descubrió que las notificaciones llegaban a su nombre pero al domicilio del acusado y por eso ella no se enteraba de la fecha de los juicios ni de otras cuestiones relacionadas con el caso.

La afectada, que vivía en su casa situada en el barrio de Triana, cuenta además que ella se ha mudado a la zona para que este individuo no okupe la casa de sus padres, dado que aprovecha para alquilar las viviendas que están vacías por un precio de entre 300 y 400 euros.

Preguntada sobre por qué no recurre a una empresa para echar a los okupas, Sonia asegura que sus principios no le permiten ni pensar en esa opción: "Me hice abogada y estudié para ser Policía Nacional porque quiero hacer cosas con la ley".

Sonia, que lleva dos años batallando contra este okupa que, lamenta que este individuo tiene incluso dos órdenes de alejamiento contra ella que no cumple porque ha okupado otra vivienda que está incluso más cerca que la suya.

Ismael ha estado en varios barrios de Sevilla pero los vecinos siempre le han echado. Ahora lleva los dos últimos en el de Villegas y nadie es capaz de echarle porque las sentencias son absolutorias.

"Pese a que ha intentado atropellar a varios vecinos, las sentencias dicen que nosotros tenemos animadversión a su persona y que nuestra declaración no es objetiva", lamenta Sonia, que denuncia también que Ismael se dedica a la cría de perros y que acumula varias penas de cárcel por robos con violencia.