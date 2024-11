Mari, vecina de Alfafar, ante los saqueos que sufre el municipio: "La Policía somos nosotros"

Los vecinos de Alfafar (Valencia) están hartos de los saqueos que su municipio está sufriendo tras el paso de la DANA. Las casas están completamente arrasadas por el agua y apenas quedan enseres. Sin embargo, para los ladrones no supone ningún impedimento.

En Antena 3 Noticias hemos hablado con Mari, una vecina del municipio. Denuncia que "esto es un desastre y es la ciudad sin ley". A uno de sus vecinos, de 70 años, le han intentado okupar la casa estos días. Una situación que les indigna, ya que afirma que les están saqueando todo: "Anoche tuvimos que salirnos a la calle, porque como no tenemos luz en el pueblo, con móviles y con lo que pudimos nos íbamos unos con otros mirando las casas porque lo están saqueando todo".

Mari pide seguridad en sus calles, porque tienen miedo. "No ha venido nadie. La Policía somos nosotros, los vecinos, ayudándonos unos a otros". Algunos de los comercios de los municipios afectados han decidido poner remedio tapiando los accesos a sus establecimientos.

"Esto es un saqueamiento lo que están haciendo con nosotros. Encima que nos hemos quedado sin trabajo, sin coche, sin nada… porque no tenemos nada. No tenemos absolutamente nada y estamos encabronados. Y encima que no tenemos nada nos roban", añade Mari.

Proyectos vitales totalmente destruidos

Esta vecina lamenta cómo la DANA se ha llevado también por delante proyectos vitales que se han ido construyendo a lo largo de sus vidas: "Hemos estado trabajando toda la vida, pagando pisos y coches, y nos hemos quedado sin trabajo, sin nada de nada". "Tengo una pensión de 600 euros y tengo que sacar a mi hijo adelante, ayudarle con la hipoteca y con todo. Es una vergüenza.", añade.

Una noche en Paiporta, la zona cero de la DANA

Paiporta se ha convertido en la zona cero de la DANA en la Comunidad Valenciana. Entre los escombros y el barro, vecinos aguardan en la calle para evitar saqueos mientras militares, policías municipales y agentes de Guardia Civil, entre otros, patrullan la localidad valenciana. Un equipo de Antena 3 lo ha vivido en primera persona esta noche.

Caminando por las calles de Paiporta, un grupo de vecinas se reúne frente a un local. "Hay gente que esta intentando robar y entrar. Por suerte está mi hija ahora conmigo en casa, pero hay gente que está sola...", reconoce una de las mujeres. A la pregunta de si tiene miedo, no lo duda: "Sí, porque esto está desolado. Es una catástrofe".

"Por la noche reforzamos la seguridad tanto en polígonos como en casco urbano para que los ciudadanos y la maquinaria no sufran sustracciones", explica Óscar Vioque, inspector e la Policía Municipal de Madrid. Añade: "Potenciamos la seguridad para que los vecinos estén más tranquilos, nosotros pensamos que ahora la zona afectada es bastante segura".

Los vecinos ofrecen toda su colaboración. Así convierten portales de edificios en "un cuartel militar. Es un espacio grande y están cómodos". Lo relata un hombre que junto a su pareja custodia uno de esos portales: "Permite que ellos puedan tener un espacio, se pegan unos turnos de doce horas...Necesitan tener un sitio para descansar y comer".

