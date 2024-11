Una noche en Paiporta, la zona cero de la DANA: "Hay gente que intenta robar"

Paiporta se ha convertido en la zona cero de la DANA en la Comunidad Valenciana. Entre los escombros y el barro, vecinos aguardan en la calle para evitar saqueos mientras militares, policías municipales y agentes de Guardia Civil, entre otros, patrullan la localidad valenciana. Un equipo de Antena 3 lo ha vivido en primera persona esta noche.

"¿Hoy no duerme?" No, no". Es la respuesta de un vecino en plena noche en Paiporta. Tiene trabajo por delante. "Vienen a ayudarme para meter cosas en el coche".

Caminando por las calles de Paiporta, un grupo de vecinas se reúne frente a un local. "Hay gente que esta intentando robar y entrar. Por suerte está mi hija ahora conmigo en casa, pero hay gente que está sola...", reconoce una de las mujeres. A la pregunta de si tiene miedo, no lo duda: "Sí, porque esto está desolado. Es una catástrofe".

Otro grupo ha colocado mesas en la acera y la carretera para cenar y vigilar su portal. "No sabes en el día que estás, todos los días son iguales...pero saldremos de esta", nos cuenta una vecina.

Las luces de la noche

En la oscuridad y en el desastre de Paiporta, todos buscan la luz. A los vecinos, les da esperanza ver los focos que actúan como farolas: "Cosas tan insignificantes como ver luz en las farolas, tú a lo mejor puedes verlo como algo normal, como lo teníamos hace 10 días, pero cuando la vuelves a ver es un pasito más".

Otra luz que alumbra la noche en el municipio valenciano es la de la hoguera de unos voluntarios. Son cinco agricultores de Almería que no dudaron en recoger material en su pueblo y traerlo a la zona afectada por la DANA. Pasan la noche descansando frente al fuego. "Ha sido un día duro", "no te haces una idea de cómo está esto hasta que lo ves", "escuchando hablar a la gente se te ponen los pelos de punta", nos reconocen.

Por último, la luz de la protección corre a cargo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Las focos de sus vehículos y linternas alumbran calles sumidas en la oscuridad. Protección ante la inseguridad.

Efectivos de la UME continúa las labores de limpieza, la Guardia Civil patrulla las calles y vigila viviendas y locales en busca de posibles saqueadores. Por su parte, agentes de la Policía Municipal de Madrid se unen a la Policía Local de Valencia para efectuar controles de entrada y salida de Paiporta.

"Por la noche reforzamos la seguridad"

"Por la noche reforzamos la seguridad tanto en polígonos como en casco urbano para que los ciudadanos y la maquinaria no sufran sustracciones", explica Óscar Vioque, inspector e la Policía Municipal de Madrid. Añade: "Potenciamos la seguridad para que los vecinos estén más tranquilos, nosotros pensamos que ahora la zona afectada es bastante segura".

Los vecinos ofrecen toda su colaboración. Así convierten portales de edificios en "un cuartel militar. Es un espacio grande y están cómodos". Lo relata un hombre que junto a su pareja custodia uno de esos portales: "Permite que ellos puedan tener un espacio, se pegan unos turnos de doce horas...Necesitan tener un sitio para descansar y comer".

Cuando una patrulla de la Guardia Civil pasa por delante de unas mesas donde cenan unos vecinos, se hace presente el espíritu de agradecimiento: "¡Buenas noches, buenas noches! ¡Gracias!".

