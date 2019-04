El 'vampiring', el síndrome de los adictos al móvil

Cerca de un 70% de los menores con edades comprendidas entre los 10 y 15 años ya tiene un teléfono móvil. Los 'smartphones' cada vez se regalan a edades más tempranas, olvidando que son dispositivos con acceso directo a internet, por ello muchos padres acuden a tiendas para configurar y limitar las posibilidades del terminal de sus hijos.

De esta manera los padres pueden conocer qué aplicaciones se descargan sus hijos e incluso acceder a las mismas para comprobar si se está haciendo un buen uso de ellas.

Los expertos apuntan que el problema no se centra tanto en tener o no un móvil si no en el acceso a internet, ya que muchos de los menores no son capaces de desconectar incluso cuando están dormidos, un síndrome conocido como 'vampiring', que consiste en permanecer conectado continuamente y que provoca que no estén atentos a lo que ocurre a su alrededor.