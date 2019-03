La vacuna de la varicela se administrará a bebés a partir de 2016

La vacuna de la varicela se empezará a administrar en edad pediátrica precoz a partir de 2016, según el acuerdo al que han llegado hoy el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud.

Así lo ha manifestado el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en rueda de prensa al término de una reunión que se ha prolongado durante más de seis horas y en la que se ha ratificado que una primera dosis de esta vacuna se administre entre los 12 y los 15 meses y una segunda entre los 3 y 4 años.

El impacto para los presupuestos del año que viene ronda los 6 millones de euros y 14,5 para el siguiente, un coste que, según Alonso, va a ser asumible para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Según ha explicado el consejero de Sanidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, la decisión se ha adoptado por consenso aunque no por unanimidad, ya que las comunidades gobernadas por el PSOE habían manifestado su disconformidad con esta medida por considerar que no está justificada por algunas sociedades científicas. No obstante, Sánchez Martos ha confiado en que todas las comunidades pongan en práctica el acuerdo adoptado y ha asegurado que Madrid empezará a administrarla en septiembre.