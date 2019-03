El uso excesivo del ordenador en clase disminuye el rendimiento académico

En España, tres de cada cuatro alumnos utilizan ordenadores en el colegio. Es un porcentaje similar al del resto de los países desarrollados de nuestro entorno, pero esto no garantiza mejores resultados. Todo lo contrario. Un reciente informe de la OCDE, revela que el uso de las pantallas no sólo no mejora el aprendizaje de los alumnos, sino que -utilizadas en exceso- provocan problemas de atención.

