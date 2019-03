Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de pobreza

El 20,4 % de la población española, uno de cada cinco habitantes, vive por debajo del umbral de la pobreza, un dato que sube al 27,3% si se suma el grupo de gente que se encuentra en una situación de privación material severa. El indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social, que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea, además del riesgo de pobreza, tiene en cuenta la baja intensidad de empleo en los hogares y la carencia material severa, como no poder ir de vacaciones, no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder calentar la vivienda, no poder tener coche, lavadora o teléfono, o no disponer de 650 euros para gastos imprevistos, entre otros factores.

Según explica el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), en 2013 los ingresos que marcan el umbral de pobreza de una persona se situaron en 8.114 euros, y en 17.040 para los hogares compuestos por dos adultos y dos menores, frente a los 8.321 y 17.473 euros, respectivamente, de 2012.

Las mayores tasas de pobreza aparecen en Castilla-La Mancha (31,3%), Extremadura (30,9 %), Andalucía (29,1 %), Canarias (28,4 %), Murcia (26,8 %) y la Comunidad Valenciana (23,6 %). Mejor que la media están Navarra (9,9 %), País Vasco (10,5 %), Madrid (13,4 %), Cataluña (13,9 %), Asturias (14,1 %), Aragón (16,1%), Galicia (17,2 %), Castilla y León (17,5 %), Cantabria (17,8 %), La Rioja (19,3 %) y Baleares (19,8 %).

Si la tasa se calcula siguiendo el indicador europeo AROPE, que combina distintas variables que van desde los ingresos o la intensidad en el empleo hasta la capacidad de los hogares para afrontar determinados gastos, como mantener caldeada la casa en invierno o pagar a tiempo los recibos, al 20,4 por ciento directamente en riesgo de pobreza hay que sumar el 6,2 por ciento se encuentra en una situación de privación material severa y el 15,7 por ciento está afectado por baja intensidad en el empleo.

Por colectivos, repunta la pobreza infantil, que afecta ya al 31,9% de los menores de 16 años. En 2010 la tasa alcanzó su punto álgido con un 32,6 por ciento y comenzó a bajar durante los dos años siguientes hasta quedarse en un 31,4 por ciento en 2012, cinco décimas menos que en el año posterior.

También crece el riesgo en la población comprendida entre 16 y 64 años de edad, pasando del 29 al 29,5 por ciento en un año. La tasa para este colectivo era del 23 por ciento en el año 2009, siendo así el que ha expertimentado un mayor aumento durante el último lustro en España.

Por contra, desciende un 2% la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social entre las personas mayores de 65 años y se queda en un 14,5% en 2013 frente al 16,5 registrado en el año anterior. En total, la tasa en los mayores ha disminuido un 10,4 por ciento entre 2009 y 2013.