Una pollería de Algeciras reparte comida cada miércoles para los más necesitados

El Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, pide a las organizaciones que se vayan a concentrar que creen nuevas fórmulas y que "esta justa reivindicación no implique un atentado contra la salud". Además, ha señalado también que en España hay libertad de expresión y "democracia plena" y sobre las manifestaciones ha criticado que "una cosa es la legítima protesta y otra el vandalismo, que no se puede consentir y que no se consiente en ninguna democracia del mundo".