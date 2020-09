Una mujer acaba en el hospital tras ser picada por un escorpión que encontró en un bolso que compró por Internet en China

Judith, una joven de 25 años de Algemesí, en Valencia, no podía esperar que la compra de un bolso por Internet desde China iba a acabar con una visita al hospital.

Y es que la sorpresa llegó cuando recibió el bolso y, al abrirlo, metió la mano en su interior, Sintió un fuerte picotazo, que para su sorpresa descubrió que era un escorpión dorado que venía dentro del bolso.

"Cuando metí la mano, noté que algo me había picado. Sentí un dolor terrible y se me empezó a dormir toda la zona del dedo pulgar. Me pues a llorar y gritar, no sabía qué hacer", explica Judith.

En el hospital contactaron con Biopark para conocer qué tipo de escorpión le había picado y su peligrosidad.

Judith ha denunciado los hechos ante las insuficientes explicaciones del vendedor y conserva en un frasco al escorpión como prueba de lo ocurrido.