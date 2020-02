Una joven española que ha vuelto de Italia por el coronavirus: "Los supermercados en Bolonia parecían el fin del mundo"

En Italia las medidas por el coronavirus son extremas. Se han desplegado a 500 policías para controlar las zonas aisladas, y habrá multas y hasta cárcel para quienes salgan sin permiso. De momento hay seis muertos en Lombardía y otro en Veneto, donde están la mayoría de contagiados. En estas regiones hay colegios, cines e instalaciones deportivas cerradas.

Antena 3 Noticias ha hablado con una joven española residente en Bolonia (Italia) que acaba de regresar a nuestro país huyendo del COVID-19.

en Bolonia", señala la chica, quien añade que ". Todo estaba agotado, la gente cogiendo los productos a puñados. Es algo de película".

Según la joven regresada, "el problema es que como están poniendo en cuarentena muchas ciudades, hay miedo de que le pase a la tuya y luego no puedas volver a España".

En cuanto a los controles de temperatura, ha explicado que "me la tomaron en Bolonia, pero tras otro viaje que hice la semana pasada". En cambio, cuenta que "en España no me han hecho nada".