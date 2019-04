Una de las jóvenes agredidas por un hombre en el Metro de Madrid: "Me cogió la cara, me agarró y se inclinó hacia mí para besarme"

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por acosar y por practicar tocamientos a dos adolescentes menores de edad durante un trayecto de Metro, según informaba la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Los sucesos comenzaron en la línea 11 de Metro, en el distrito de Carabanchel. Las jóvenes se montaron en el tren y comenzaron a ser acosadas por un hombre de mediana edad que les profirió todo tipo de obscenidades.

Las jóvenes no dudaron en grabar con sus móviles lo que estaba ocurriendo para denunciar al hombre y denunciar que nadie, excepto un menor de 17 años, les ayudó.

"¿Quieres darme besitos?", le preguntaba el detenido a Alba y Jenifer sin que ninguna de las personas que viajaba en el vagón ofreciera ayuda.

Cuando el menor de 17 años salió en defensa de las jóvenes al ver lo que estaba sucediendo, el acosador comenzó a insultar al joven. "A ti qué te importa", le espetaba.

Alba y Jeni se bajaron antes de llegar a su estación de destino, pero el acosador las persiguió por los pasillos. Es entonces cuando pasa de los insultos y las obscenidades a los tocamientos.

"Se puso en frente y fue cuando me tocó de pecho hasta ombligo", relata Alba. Por su parte, Jenifer explica que intentó besarle: "Me coge la cara, me agarra y se inclina hacía mí para besarme".

Durante todo el trayecto las jóvenes no vieron a ningún guardia de seguridad. Pero lo que más les ha dolido es la indiferencia del resto de pasajeros: "Unos miraban, otros se apartaban. No querían problemas y nadie nos ayudaba", relatan.

Las chicas denunciaron al hombre, que fue detenido, aunque ya ha sido puesto en libertad. Ahora les preocupa porque el acosador vive a 200 metros de su casa.