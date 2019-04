Un padre enfermo de ELA ve desde su casa cómo nace su hijo en un hospital

Su enfermedad no le impidió cumplir su sueño. Preparativos clínicos y técnicos se dieron la mano y Carlos, aunque no pudo estar en el hospital, si pudo ver desde su casa en directo como nacía su hijo, algo que siempre quiso. Etienne vino al mundo y su padre no se perdió ningún detalle.

Salir de casa compromete su vida. Carlos tiene ELA. La retransmisión del parto en directo se organizó desde el hospital madrileño 12 de Octubre.

Etienne nació hace diez días, pesó cerca de 3 kilos y medio, ya está en casa, él y su madre están bien. Carlos vio la retransmisión del nacimient. Ahora puede ver cómo va creciendo su hijo.