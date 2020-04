Un matrimonio de ancianos celebra sus 'Bodas de oro' en el hospital en el que están ingresados por coronavirus

Un matrimonio de ancianos ha celebrado sus 'Bodas de oro' en el interior de un hospital, en el que ambos permanecen ingresados por coronavirus. El vídeo muestra a una Carmen vestida de blanco e ilusionada, como hace cincuenta años, junto a su marido Tomás, que ha vuelto a emocionarse al ver a la mujer de su vida.

No han lucido sus mejores galas, pero eso no importa para decir: "Que sí, que me quedo con él". Se han dado el sí quiero en el hospital.

En la celebración no ha faltado detalle. Su hija también ha estado presente al otro lado de la pantalla y sus palabras, junto a ellos: Mamá y papá, feliz aniversario.

Como ellos, son muchos matrimonios que permanecen juntos durante su ingreso por coronavirus. Hay quienes han permanecido semanas separados y ahora comparten habitación.