Un juez libra a un gimnasio de hacer frente a los pagos mientras tenga que estar cerrado por la pandemia

Con la pandemia de coronavirus y las restricciones para evitar nuevos contagios han sido muchos los negocios que no han tenido ingresos en los últimos meses.

Por primera vez en España una sentencia libra a un gimnasio de tener que pagar el alquiler y el IBI mientras tenga que estar cerrado por las restricciones de la pandemia.

El gimnasio está en Palencia (Castilla y León) y asegura que, entre unas cosas y otras, lleva 10 meses cerrado. El arrendatario de la nave donde está instalado el gimnasio quería desahuciarle por no pagar y por eso, el propietario del gimnasio decidió denunciar ante el juzgado su caso.

El juez le ha dado la razón al gimnasio. Ya desde este mes de febrero, no tendrá que pagar ni la renta del local, lo que corresponda de IBI y además, cuando abra, deberán rebajarle un 40% el alquiler hasta que se normalice la situación.

Se trata de una sentencia pionera en nuestro país. Su propietario nos ha contado que lo han pasado realmente mal: "Pidiendo créditos, pidiendo ayudas a la familia", a lo que añade el dueño del gimnasio que él no se niega a pagar, pero teniendo ingresos. "Si yo no tengo ingresos no puedo pagar", aseguraba el gimnasio.