Un joven sordo entrega 70.000 firmas a Salvador Illa para que homologuen las mascarillas transparentes

Marcos Lechet, es un chico sordo desde los cinco años, y este jueves entrega al ministro de Sanidad, Salvador Illa, más de 70.000 firmas que ha recogido solicitando la homologación de mascarillas transparentes que permitan la lectura labial.

Por medio de una campaña en Change.org, que comenzó hace algo menos de un mes, el 7 de agosto.

En su petición Marcos indica que "desde hace unas semanas me siento completamente aislado. Hasta ahora, para comunicarme con otras personas, leía sus labios, pero de repente me he encontrado con que todo el mundo los lleva cubiertos por una mascarilla".

Ante esto reconoce que "hace tiempo que no puedo entender lo que dicen. Y como yo, las miles de personas sordas o con problemas de audición en España".

Hasta la fecha ha reunido 70.000 firmas para que puedan homologar aunque reconoce que "es comprensible que al principio del todo no contaran aún con la homologación, la evolución del coronavirus ha sido imprevisible para todos y homologar requiere sus pasos".

El ministro Illa respondió en redes sociales que están "iniciado ya una revisión del mercado para comprobar qué tipo de mascarillas podrían cubrir esta necesidad. Me pondré en contacto contigo para darte una respuesta lo más pronto posible".