Un joven de Valencia se tatúa en la pierna la cara de Fernando Simón

Fernando Simón se ha convertido en el personaje del momento y la prueba de ello es que ya hay quien se ha tatuado su cara. Sus continuas apariciones en televisión durante la crisis del coronavirus han provocado que su popularidad esté ahora en lo más alto.

Un joven de Valencia ha decidido plasmar en su pierna el rostro de Fernando Simón, un tatuaje de un tamaño de 20 centímetros en blanco y negro.

El epidemiólogo cuenta con una larga lista de 'merchandising' que van desde las camisetas hasta canciones. Quién le iba a decir a este médico nacido en Zaragoza que tendría su propio 'hit', todo un éxito que ya suma 1 millón de reproducciones.

El fenómeno fan de Fernando Simón es tan fuerte que ha ido de la pantalla de la televisión a la pierna del joven valenciano que se ha tatuado su cara. "No me costó mucho, me enseñó una foto y fue elegir el texto y ya está", cuenta él mismo.

Fernando Simon también ha sido inspiración para el arte urbano. Prueba de ello es un grafiti que se ha pintado en Valencia.