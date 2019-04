Un incendio arrasa con un camping de playa en A Coruña

Un incendio ha calcinado en la noche del lunes cinco caravanas y un bar en un camping situado en la playa de Mañóns, en la localidad coruñesa de Boiro, pero no hubo personas heridas. Según constataron los efectivos de extinción al 112 Galicia, las llamas calcinaron por completo el bar del camping, cinco caravanas y, además, explotaron dos bombonas de camping gas.

Fue un particular quien, sobre las 22:30 horas de este lunes, alertó al 112 Galicia e indicó que ardía el bar del camping y que no había personas heridas. Por ello, el personal del Centro de Atención ás Emerxencias del 112 alertó a los Bomberos de Boiro que, sobre las 23:30 horas ya tenían controlado el incendio, aunque no extinguido.

Asimismo, fue requerida la intervención de los miembros del parque comarcal de Ribeira, de la Guardia Civil y de los efectivos de Protección Civil de la localidad. Sobre la 1:00 de este martes los servicios de emergencia allí desplazados dieron por finalizadas las tareas de extinción.