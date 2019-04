Un foro sobre 'coaching' se cancela sin explicaciones y las protestas de los miles de asistentes les obligan a retomarlo

El ciclo de conferencias sobre crecimiento personal Being One Forum, por el que algunas personas pagaron hasta 900 euros y que no comenzó esta mañana como estaba previsto en La Cubierta de Leganés (Madrid), se ha reanudado después de numerosas protestas por su cancelación sin previo aviso.

A través de la red social Facebook, algunos de los asistentes han expresado su alegría por la apertura del curso esta tarde, a pesar de que estaba programado para las 8.30.

Alrededor de 2.000 personas se concentraron a las puertas del foro para protestar porque no había abierto y algunas presentaron denuncias en el juzgado número 3 de Leganés.

Varias dotaciones de la Policía Nacional y del cuerpo municipal se desplazaron entonces al lugar del evento, que inicialmente se había anunciado en la Casa de Campo pero posteriormente fue trasladado a La Cubierta de Leganés, un cambio de sede que fue notificado por correo electrónico a los inscritos con tan solo 24 horas de antelación.

El Being One Forum es un foro de 'coaching' que pretendía reunir en Madrid, del 12 al 14 de mayo, a los dieciséis mejores autores de libros "sobre crecimiento espiritual".

La inscripción oscilaba entre los 80 euros por poder seguir las conferencias vía Internet a los 900 por asistir de forma presencial durante los tres días y en primera fila. Testigos presenciales han explicado que el evento se celebró ayer con retraso y con muchos problemas técnicos.

Otros afectados por la cancelación han explicado que los organizadores salieron esta mañana a la calle para pedir a los asistentes donaciones y poder pagar 80.000 euros a los técnicos del evento.