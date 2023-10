La última persona que salió del incendio en las discotecas en Murcia: "Cogí un extintor, pero no pude..."

Murcia sigue de luto. El incendio en las discotecas Teatre yLa Fonda ha dejado al menos 13 muertos. En la ciudad se encuentran consternados por lo ocurrido. Se ha guardado un minuto de silencio frente al Ayuntamiento por las víctimas. Se ha decretado tres días de luto. También hay decenas de heridos por el incendio y cuatro de ellos acabaron en el hospital.

Richard fue el último que logró escapar de las llamas. Ha comentado en declaraciones a los medios lo que vivió: "Fui a buscar el extintor y vi cómo me venía todo. Me entraba todo por los oídos y por la nariz. No pude".

Las familias siguen acercándose a comisaría para entregar objetos personales de sus seres queridos que puedan permitir identificar los cuerpos. El entorno de las víctimas pide que se haga justicia. Pese a una orden de cierre sobre estos locales, siguieron abiertos. Los responsables de La Fonda dicen que sí tenían esa licencia pero que ahora se ha quemado en el incendio.

Los forenses solo han podido identificar por ahora a cuatro de las víctimas mortales. Los restos han sido trasladados ya al Instituto Anatómico Forense de Murcia. Para poder identificar a las otras nueve se están recogiendo muestras biológicas de sus familiares. También sirve cualquier documento en el que se puedan encontrar huellas dactilares o ADN. Son tareas de identificación que no están siendo nada fáciles y que podrían demorarse hasta dos semanas.

Sin licencia

En la rueda de prensa ofrecida por el Ayuntamiento de Murcia este lunes, se ha confirmado que Teatre y La Fonda actuaban sin autorización desde la orden de cese del anterior concejal en el año 2022. "Administrativamente se trata de un solo local, Teatre, que dispuso de licencia de apertura e inicio de funcionamiento de la actividad el 18 de diciembre de 2008", ha explicado Antonio Navarro, teniente alcalde de Murcia.

El 27 de junio de 2019, Teatre presentó una comunicación de modificación de la actividad para dividir el local en dos: Teatre y La Fonda. El 10 de enero de 2022, se dictó una orden de cese de actividad al entenderse que dicha modificación del local requería una nueva licencia. El 8 de marzo de 2022, la empresa presentó un proyecto de legalización, no habiendo concluido "a fecha de hoy" este procedimiento. "Por lo tanto, Teatre y la Fonda han funcionado sin autorización desde la orden de cese", finalizaba Navarro.