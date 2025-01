¡Txotx! se abre la temporada de sidrerías en Gipuzkoa

Al grito de "txotx", se destapa la kupela (barrica) y la primera sidra de la temporada rompe contra el canto del vaso. Estalla el júbilo en la sidrería Saizar de Usurbil. El otrora maillot amarillo y campeón del Tour de Francia, Perico Delgado es el maestro de ceremonias y el encargado de pronunciar en euskera, no sin dificultad, el tradicional "Hau da gure sagardo berria" (esta es nuestra nueva sidra) y ser la primera boca que cata oficialmente la sidra de nueva cosecha. "Para mí es un honor y estoy ilusionadísimo por dar el banderazo de salida a la temporada. Que a las carreras estoy acostumbrado pero a esto no y siempre he sido muy de sidra desde jovencito", nos cuenta el exciclista segoviano que confiesa que desconocía la fiesta que se organizaba y "le encanta estar en Usurbil porque esto es alegría, cultura y convivencia".

Este año se han elaborado 1,3 millones de litros

Ha comenzado la temporada de sidrerías en Gipuzkoa y en esta ocasión se han elaborado 1,3 millones de litros de Euskal Sagardoa. Es un 60% menos que el año pasado, cuando se produjeron casi 4 millones de litros. Napoleón Lertxundi, de Saizar, lo achaca a las altas temperaturas que han reducido las cosechas. "Hemos tenido un invierno más cálido de lo normal y se ha producido una sidra "con más calidad, cuerpo y color" a partir de una manzana autóctona "de mayor carácter".

Una cantidad "más que suficiente" aseguran desde el sector de la sidra para catar la nueva cosecha y acompañar el menú de "sagardotegi" (sidrería) que como marca la tradición está compuesto de tortilla de bacalao, bacalao con pimientos, un buen txuletón a la brasa y queso con membrillo y nueces de postre.

