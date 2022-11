El TSXG suspende la sentencia contra Ana Sandamil, la madre que mató a su hija

Se repetirá el juicio a Ana Sandamil, la madre de la menor Desirée Leal, que fue condenada a prisión permanente revisable por asesinar a su hija en Muimenta, Lugo. Para el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la sentencia es nula porque el jurado no razona correctamente que la afectación de la acusada sea leve y no grave.

Ya en febrero de este año, cuando se celebró el juicio, este era el punto que generaba mayor controversia: saber si Ana Sandamil era plenamente consciente de lo que estaba haciendo y no tenía sus capacidades mentales afectadas.

El alto tribunal gallego no pone en duda la autoría de los hechos ni la motivación, pero cree que el jurado debió reflexionar mejor su decisión en un “elemento esencial: la determinación del grado de imputabilidad de la acusada”.

El tribunal consideró probado que el trastorno psicótico de Ana Sandamil, que tenía diagnosticado, afectaba parcialmente a sus facultades mentales y no de forma importante, basándose simplemente “en los informes de la pericial conjunta de Psicología y Psiquiatría”. Los magistrados recalcan que no se puede admitir una referencia genérica y que el jurado popular del juicio “simplemente opta, pero no motiva su decisión, no especifica el porqué de su elección”.

El padre recurrirá la decisión

El padre de Desirée Leal ya ha confirmado que recurrirá al Tribunal Supremo la decisión del TSXG, que le parece ilógica y carece de sentido.

“Me parece inhumano tener otro juicio por el asesinato de mi hija”, dice José Manuel Leal, el más afectado tras esta noticia. Se enteró por los medios de comunicación y, para él, “ese monstruo es totalmente imputable” porque sabía lo que hacía con su hija tras asfixiarla con sus propias manos.

El abogado de Ana Sandamil, Luis Rifón, valoraba favorablemente que el TSXG atendiese a su recurso, aunque estaba de acuerdo en que no sería de buen agrado repetir “todo el proceso desde el principio”. Ahora comenzará un proceso que puede ser largo por los trámites burocráticos. Para el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia debe repetirse el juicio en la Audiencia Provincial de Lugo con otro jurado.