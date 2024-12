Los estafados por una agencia de viajes en A Coruña: "Mi mujer está en República Dominicana sin billete para volver y mi hija y yo no tenemos para ir"

Fue a mediados de diciembre cuando saltó la alarma entre los compradores de billetes en la agencia A&M en A Coruña, la mayoría de ellos con destino a Latinoamérica y para pasar las fechas navideñas. Van más de un centenar de denuncias a estas alturas, lo que supone todavía más damnificados, al corresponder cada denuncia a familias completas.

Jesús es uno de los afectados por la estafa y así explica cómo fue consciente: "Mi mujer se iba antes a República Dominicana y, cuando llegó al aeropuerto, le dijeron que no tenía incluida una de sus maletas, cuando le ponía claramente que sí en su billete". La pagó, pero llamó a su marido para que acudiese a la agencia a informarse de lo ocurrido y ver si el resto de billetes estaban correctos.

La sorpresa de Jesús llegó cuando se presentó en la agencia. Resulta que no solo él había tenido problemas, sino muchas más personas. De hecho, cada vez que pasaba el tiempo en la Avenida de Finisterre, a las puertas de la agencia, más personas llegaban con problemas. Jesús entonces hizo las llamadas pertinentes y fue consciente de que no tenía emitidos el resto de sus billetes, por lo que su mujer no tenía vuelta a Galicia ni él y su hija podrían ir hasta Latinoamérica. Fue a comisaría y puso una denuncia.

Jesús y su familia esperaban pasar las fiestas con la familia de la madre en República Dominicana hasta el 9 de enero y finalmente la madre de la familia pasa la Navidad en su país, volviendo el 29 de diciembre para pasar aquí fin de año. Este billete extra para finales de año les ha salido muy caro.

También Matías Covo ha perdido el dinero de sus ocho billetes para celebrar su boda en marzo en Estados Unidos. De hecho, ha perdido todavía más al tener que reponer sus billetes. En total, ha desembolsado 10.000 euros. "Los compré aquí porque ya había reservado otro viaje con ellos y confié", explica el joven argentino.

Los investigados, una pareja

Los dueños de la agencia y principales investigados son una pareja y están desde el pasado 20 de diciembre en prisión provisional. Están investigados por un delito de estafa continuada y son defendidos por el famoso abogado penalista Ramón Sierra.

Este viernes la pareja volverá a declarar. Hasta el momento lo han hecho por separado. Ambos aseguraron no haber hecho nada de mala fe ni con intención de engañar a sus clientes. En varias de sus declaraciones, primero ante las quejas de los clientes y luego ante el juez, han echado la culpa a la empresa mayorista con la que trabajan o a posibles errores de alguna de sus dos empleadas.

Para la investigación se han recogido datos de los equipos informáticos de la pareja para reunir toda la información necesaria. Por su parte, la mayoría de damnificados se han organizado y unido para solucionar su problema, intentando recuperar su dinero y esperando recibir una indemnización por daños y perjuicios. Su caso lo lleva el penalista Rubén Veiga.

