Los trabajadores de Zumosol en Palma del Río cumplen 201 días acampados en la fábrica

201 días acampados llevan 38 trabajadores en el que, hasta hace unos meses, ha sido su lugar de trabajo: una fábrica de zumos en Palma del Río, Córdoba. Denuncian que llevan sin cobrar desde noviembre y que la empresa a la que pertenecían los ha dejado abandonados.

Cronología de los hechos

En 2017, una empresa llamada Citrosuco alquila la parte de extracción de la planta de Zumos Palma. El contrato vence en septiembre de 2020 y la compañía anuncia que no comprará la fábrica. Es entonces cuando Zumosol, la dueña de la planta, comunica a sus trabajadores que no va a tener producción. Necesita un ERTE de seis meses que, finalmente, prorroga a otros seis al no encontrar un comprador.

A los 3 meses de ese segundo ERTE, la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía lo impugna (a instancias del SEPE), resolviendo la demanda por sentencia condenatoria a la empresa. Se concluye que este segundo ERTE es "ilegal". Aun así, la empresa recurre la sentencia y pide un aplazamiento, por lo que aún no hay una fallo firme.

Zumosol, mientras tanto, "se desentiende", según los trabajadores, hasta noviembre de 2021. Ahí los informa de que van a ser subrogados a una empresa denominada Cegeplas. Esta se hará cargo de la plantilla de la zona de extracción de Zumos Palma. Sin embargo, 19 días después de darlos de alta, la compañía decide no quedarse con la planta, alegando que Zumosol no ha cumplido algunos requisitos, y da de baja de la Seguridad Social con carácter retroactivo a los trabajadores. Es ahí cuando estos empleados se ven perdidos en un limbo laboral y administrativo, pues Zumosol asegura que no son trabajadores suyos a pesar de que la otra empresa ha deshecho el acuerdo de compra.

Desde entonces, ninguna de las dos empresas se hace cargo de ellos. "Una empresa nos da de baja y otra no nos recibe como si fuésemos suyos", asegura un afectado. "Al no estar despedidos, no teníamos derecho a paro. Luego, a través de la Inspección de Trabajo se considera que es un despido tácito (aunque, realmente, si se trata de un despido tácito tiene que determinarlo la justicia), por lo que podemos cobrar el paro".

201 días encerrados en la fábrica

Los trabajadores no entienden por qué la empresa no los readmite mientras vende la fábrica o, directamente, los despide de manera legal para que puedan buscar otro empleo. "Te deja fuera de juego", cuenta uno de los afectados. Ni recuperan su empleo ni cobran la indemnización por despido que recoge la ley.

Es por ello por lo que, ante una falta de solución, los 38 afectados decidieron acampar el 20 de noviembre de 2021 en las instalaciones. Allí pasaron las fiestas de Navidad y allí mismo han recibido numerosas visitas, como la de Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, o la de Rocío Blanco, consejera de Empleo de la Junta de Andalucía.

Este asunto, además, ha llegado al Parlamento Europeo y al Senado de la mano de dos trabajadores. Sin embargo, aseguran, no les ayudan. "Te escuchan pero ayudas, cero. Todas las administraciones aseguran que no tienen potestad, que pertenece a los tribunales".

Los trabajadores aseguran, además, que Zumosol no ha querido reunirse con ellos. "La única visita que ha hecho la empresa ha sido para intentar vender la fábrica", añaden. Ahora, solo queda esperar a que la justicia resuelva este caso que, por el momento, sigue perjudicando a 38 familias de la provincia de Córdoba.

La versión de la empresa

Desde Zumosol ponen sobre la mesa la venta que hicieron de la planta de Zumos Palma, en concreto, de la parte exprimidora. Según cuenta el director de la nacional en exclusiva para 'Antena 3 Noticias', el comprador "incumplió totalmente el acuerdo, sin pagar y dando de baja a los trabajadores con carácter retroactivo". Es por ello que, asegura, la compañía también se ha visto perjudicada tras no haber recibido ni un solo euro del precio acordado en la venta.

La versión de la compañía es que se ha hecho lo posible para paliar la situación que los 38 afectados de Palma del Río están sufriendo, algo que los trabajadores niegan rotundamente. "Se ha trabajado para buscar la solución, exigiendo el cumplimiento de los pagos y de los acuerdos adquiridos con los trabajadores, pero no se ha conseguido", argumentan en la empresa.

La única vía que ven factible en la empresa es encontrar un comprador que dé continuidad al negocio, de gran importancia en la Comarca del Guadalquivir por su productividad, y permita conservar a los empleados su puesto de trabajo. "Lo más importante ahora es buscar una solución para los trabajadores y luego centrarse en la venta de la fábrica", aseguran.

Por su parte, desde la dirección nos afirman que las acciones legales contra Cegeplas está en manos de los abogados de la compañía.