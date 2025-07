Polémica en León, plazas de aparcamiento para mujeres: miden igual pero están más cerca de las farolas auque la oposición dice que es "ridículo"

Desde hace días, no se habla de otra cosa en León. El parking de la conocida como Esplanada de los Pendones compite con la Catedral de León o el cercano parador de San Marcos como lugar de visita obligada en la capital leonesa. La culpa la tienen seis plazas de aparcamiento reservadas exclusivamente para el estacionamiento de mujeres. Tienen el mismo tamaño que el resto de plazas pero un pictograma con forma de mujer pintado de rosa señala que su uso es para ellas.

Perspectiva de género

Ocupan los espacios más iluminados por farolas y están próximos a la acera de salida del parking. “La reserva de estas plazas, más cercanas a la pérgola y al acceso al transporte público tiene como objetivo reducir los desplazamientos de las familias y de las mujeres, que siguen siendo considerado un colectivo más vulnerable, por el aparcamiento e incrementar, con ello, su sensación de seguridad”, explican los responsables municipales. Y defienden que es una iniciativa que lleva implantada varios años en otros países como Alemania, Italia, Austria o China.

Sin embargo, este argumento no convence a muchos. Desde la oposición en el Ayuntamiento califican esta medida como “ridícula”.

Entre los usuarios del aparcamiento, escuchamos comentarios de todo tipo. “A mí me parece bien todo lo que sea proteger a las mujeres, pero en este lugar no tiene mucho sentido porque es una zona muy tranquila”, explica una joven. “Sería mucho más recomendable en aparcamientos subterráneos. Aquí es un poco absurdo”, señala otra conductora. “A mí me parece un poco discriminatorio. ¿Por qué no hay plazas para hombres si somos todos iguales?, se pregunta otro usuario. Las redes sociales también han alimentado la controversia con sarcasmo. Los mensajes más repetidos cuestionan que el diseño sea una silueta de mujer rosa y vestida con falta. También abundan los que hacen referencia a la destreza del género femenino a la hora de aparcar. Cascada de críticas que pone en duda que vaya a respetarse porque, según explica el Ayuntamiento, es una medida de sensibilización que no irá acompañada de sanciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com