¿Quién mató a Miriam Vallejo apuñalándola 90 veces? La Guardia Civil reactiva el caso del 'crimen de Meco' 6 años después

Han pasado ya seis años del crimen de Meco. Seis años desde que Miriam Vallejo fue brutalmente asesinada mientras paseaba con sus perros. Aquel 16 de enero de 2019, su muerte sacudió a todo el país. Hoy, la Guardia Civil ha reactivado la investigación con el objetivo de esclarecer qué ocurrió realmente aquella noche y, sobre todo, quién fue el responsable.

Miriam tenía solo 25 años cuando se produjo el ataque. Recibió 90 puñaladas. En su momento, se barajaron distintas hipótesis y se investigó a varias personas, pero ninguna acabó con una acusación firme. El caso terminó archivado. Ahora, con nuevos indicios sobre la mesa, se vuelve a abrir.

Una noche trágica

Miriam salió a pasear con sus perros por un descampado en Meco, Madrid. Quería probar unos collares luminosos que había comprado. El cielo ya estaba bastante oscuro cuando, según testigos, se oyeron gritos en la zona: "¡Soltadme, dejadme!", se escuchó.

Miriam fue apuñalada hasta en 90 ocasiones, pero no murió de inmediato. Una pareja la encontró aún con vida y llamaron rápidamente al 112: "Estaba viva, pero muy mal", relataron los testigos. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para salvarla. El ensañamiento en las cuchilladas hace pensar que el agresor, o agresores, la conocían bien. Otra de las claves es que sus perros no ladraron ni reaccionaron, algo que refuerza esa sospecha.

Una investigación con muchas incógnitas

La Guardia Civil abrió varias líneas de investigación. Una de las personas señaladas fue Sergio, novio de la compañera de piso de Miriam. No tenían una buena relación y, al parecer, Miriam sabía que él había sido infiel a su amiga. En la ropa de la joven apareció ADN de Sergio. Fue detenido e ingresó en prisión, aunque siempre defendió su inocencia. Meses después, fue puesto en libertad.

Durante su estancia en prisión, Sergio coincidió con Alberto, un politoxicómano que llegó a confesar el crimen. Su teléfono lo situaba en el lugar a la hora del asesinato, pero finalmente fue descartado: las autoridades creyeron que mentía. También se investigó a varios hombres con los que Miriam había hablado a través de redes sociales, pero ninguno de ellos fue incriminado.

La justicia vuelve a moverse

Ahora, seis años después, la Guardia Civil ha reabierto el caso con nuevas diligencias, incluida una reconstrucción en el mismo lugar donde apareció el cuerpo de Miriam. Se trata de un descampado entre Villanueva de la Torre (Guadalajara) y Meco, muy cerca del centro penitenciario de Alcalá-Meco.

La jueza que instruyó el caso lo acabó archivando en enero de 2023, argumentando el "fracaso" de la investigación, aunque la Audiencia Provincial de Madrid instó a que se motivara mejor esa decisión. La fiscalía también se sumó al recurso, solicitando que se explicaran con claridad los motivos del sobreseimiento provisional.

El principal sospechoso siempre fue Sergio, el compañero de piso. Su defensa argumentó que el ADN pudo transferirse a través de la lavadora. La jueza, por su parte, solicitó que la forense ampliara el informe de autopsia para valorar si en el crimen participaron varias personas, algo que podría cambiar completamente el rumbo del caso. Hoy, con nuevas actuaciones en marcha, la esperanza de hacer justicia por Miriam Vallejo vuelve a estar viva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com