El joven detenido por el caso de la menor con quemaduras en el 95% de su cuerpo asegura que fue un accidente

La Policía Nacional continúa investigando las circunstancias del incendio que ha dejado a una menor con quemaduras en el 95% del cuerpo en Las Palmas de Gran Canaria. El único detenido por estos hechos, un joven de origen marroquí identificado como Abarrafía H., ha declarado ante los agentes que lo ocurrido fue accidental.

Según fuentes del caso consultadas por EFE, el joven, de 20 años, sostiene que el fuego comenzó de forma fortuita mientras ambos fumaban tumbados sobre un colchón. Su versión ha sido registrada después de recibir el alta hospitalaria por intoxicación por humo en el Hospital Doctor Negrín, donde permanecía ingresado desde el suceso.

La víctima permanece en estado crítico

La menor afectada es una joven de 17 años tutelada por el Gobierno de Canarias, que fue trasladada de urgencia al hospital Virgen del Rocío de Sevilla debido a la gravedad de las quemaduras. La Policía mantiene que en el momento de ser hallada, la menor señaló directamente a Abarrafía H. como responsable del fuego y manifestó que él la había rociado con un líquido inflamable.

No obstante, las autoridades aún no disponen de una declaración formal por parte de la víctima, dado su estado clínico. La hipótesis principal que manejan los investigadores es la de un ataque intencionado, aunque no se descarta que haya más personas implicadas. Los agentes continúan recabando pruebas.

La investigación permanece abierta

El incidente tuvo lugar en la madrugada del martes, en torno a las 4:00 horas, en el barrio de La Isleta, poco antes de que comenzara la tradicional procesión de la Virgen del Carmen. En ese contexto, una patrulla de la Policía Nacional localizó a la joven y activó de inmediato los servicios de emergencia.

Hasta el momento, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria no han asumido el caso, ya que no se ha confirmado que existiera una relación sentimental entre la menor y el joven, ni que el suceso ocurriera dentro de un entorno de violencia machista. Por ahora, tampoco está previsto que el detenido sea puesto a disposición judicial de forma inmediata. Su comparecencia ante el juez podría producirse el viernes o el sábado.

El joven había llegado en patera hace un mes y medio

Según fuentes policiales, el joven llegó a las costas españolas en patera el pasado 2 de junio, siendo rescatado cerca de Lanzarote. Ese mismo día, fue filiado por las autoridades y se emitió un acuerdo de devolución a Marruecos. Posteriormente, fue trasladado a un centro de primera acogida en Las Palmas de Gran Canaria, donde permanecía hasta el momento de los hechos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com