Un toro anda suelto en un pueblo de Castellón y el ayuntamiento pide "máxima precaución"

Por aire y por tierra buscan al toro que se ha escapado de su ganadería en un municipio de Castellón, en Almenara. Fue ayer cuando el ganadero vio que habían entrado a robar a una de sus fincas y que una de las puertas se había quedado abierta, contó a sus reses y faltaba uno.

Rápidamente alertó a la Policía Local de esta localidad. "Nada más tuvimos conocimiento por parte del ganadero, activamos el dispositivo de búsqueda del animal con el dron policial, porque la finca se encuentra en una zona montañosa con bastante desnivel y barrancos", informa el Inspector Jefe de la Policía Local de Almenara, Javier Navarro.

"La búsqueda por tierra la hacemos en el perímetro donde pensamos que puede estar, tranquilizar a la población porque pensamos que estará cerca de la finca. No estará muy lejos, buscará una zona donde pueda tener sombra y pueda comer", añade Javier.

La mayoría de vecinos no tiene miedo

La mayoría de los vecinos de este pueblo aseguran no tener miedo, aunque siempre hay excepciones "con lo poco que me gustan", exclama una vecina. Pero casi todos saben que el término municipal es muy amplio y que están seguros que el animal no se acercará al pueblo.

Desde el Ayuntamiento han pedido "máxima precaución" y que eviten acercarse a la zona donde se ubica esta ganadería.

Un dron busca al toro

Ayer por la noche, el ganadero dejó las puertas de su finca abiertas con mansos atados por si volvía, pero no ha habido suerte. Esta tarde tienen previsto volar el dron con cámara térmica para ver si, con la bajada de las temperaturas, hubiera movimiento en la zona donde pudiera estar escondido, "y a ver si con este método lo localizamos”, nos cuenta el Inspector Jefe de la Policía Local.

Una ganadería muy conocida en este municipio de Almenara y justo esta tarde tienen actos taurinos previstos en las Fiestas de Verana de la playa Casablanca de esta localidad.

