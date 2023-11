Castilla la Mancha exige el mismo trato fiscal que Cataluña: "Si no lo es a todas no lo será a ninguna"

Castilla la Mancha exige el mismo trato fiscal que Cataluña y pide una quita de deuda de más de 5.300 millones de euros. El presidente Emiliano García-Page se ha mostrado muy duro con las cesiones que Pedro Sánchez ha hecho al independentismo y ha advertido de que "si no lo es a todas, no lo será a ninguna".

Asegura García-Page que no se conformará con una condonación menor al 20% encauzado con Cataluña porque defiende, Castilla-La Mancha está "infrafinanciada".

"Todos tenemos deuda, además abundante, y conviene que el conjunto del país haga un esfuerzo; de manera que el que se quite un 20%, lo que pasa es que tiene que ser a todas las autonomías. Vamos, no tiene que ser, va a ser. Si no lo es a todas, no lo será a ninguna, porque es lo que establece la legislación orgánica del Estado y la financiación de las comunidades autónomas", argumentó.

Este asunto ha avisado Page que lo llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera porque "nosotros como región queremos plantear un matiz a este planteamiento". García Page critica además que estas negociaciones se estén llevando a cabo de manera unilateral con Cataluña, una comunidad que, aseguran, "no está para nada infrafinanciada".

García-Page se ha mostrado confiado en que se podrá llegar a algún tipo de entendimiento y espera que las comunidades sean consultadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque "está muy bien para los discursos y para los mítines pero la realidad es que la pela es la pela".

La equidad fiscal con Cataluña también ha sido la exigencia más importante del BNG para dar su apoyo a la investidura de Sánchez. Esta mañana se ha escenificado este compromiso con la firma del acuerdo.